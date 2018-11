Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia: è esplosa la festa alla scuola Galilei. I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono stati celebrati in festa alla scuola secondaria di primo grado del Secondo istituto comprensivo di Cesano Maderno.

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

In occasione della firma della Convenzione dei diritti dell’infanzia i ragazzi di 3^B e alcuni alunni delle altre classi hanno organizzato una commemorazione che si è subito trasformata in festa e ha coinvolto tutti i presenti al suono della musica.

E’ successo questa mattina, mercoledì, nella “vasca” della scuola media di via San Marco, che per l’occasione ha accolto il delegato di Unicef Monza e Brianza Francesco Mandarano. L’ospite ha consegnato agli studenti l’attestato di “Scuola amica dei ragazzi e delle ragazze” per l’impegno profuso l’anno scorso. L’istituto si è dimostrato meritevole del certificato rilasciato dal ministero dell’Istruzione per il terzo anno consecutivo.

Le classi dell’istituto si sono confermate Amiche dell’Unicef

Le classi prime hanno abbellito una parete della scuola con un maxi murales dedicato a Cesano, frutto di quattro mesi di lavoro. Le seconde hanno lavorato sull’accoglienza al di là di pregiudizi e barriere, e hanno incontrato tre campioni della squadra di basket in carrozzina della Briantea84. Le terze hanno partecipato a un percorso sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle donne, che li aiuterà a diventare cittadini consapevoli. E’ all’Unicef, inoltre, che sono andati i proventi del banchetto allestito dagli studenti alla festa di fine anno. A complimentarsi con i ragazzi, questa mattina, anche l’assessore alla Cultura, Silvia Boldrini.