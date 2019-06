Giornata mondiale del donatore, le iniziative in Brianza. Venerdì 14 giugno 2019 sarà nuovamente Giornata Mondiale del Donatore di sangue ed emoderivati, organizzata da 15 anni sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La data scelta è quella della nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, mentre lo slogan di questa edizione sarà universalmente: “Sangue sicuro per tutti”.

Giornata mondiale del donatore

Obiettivo della giornata per quest’anno è di sensibilizzare i cittadini, ma anche i governi e i servizi sanitari, affinché adottino politiche di promozione e difesa del dono volontario, non retribuito, periodico, associato, responsabile e anonimo. Sono questi infatti valori imprescindibili per garantire sangue ed emoderivat i con elevati standard di qualità e sicurezza.

La Brianza si mobilita

Anche il territorio della Brianza si mobilita per celebrare al meglio la Giornata, occasione per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue e del plasma.

Giovedì 13 giugno apre il calendario Avis Seregno che, in collaborazione con il Rotaract Brianza Nord, organizza “Be Presilient“. Dalle ore 20 in piazza Italia, i volontari daranno vita a un progetto-gioco che ha l’obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza di garantire una scorta costante di sacche di sangue e emoderivati in genere, evitando le “mobilitazioni di massa” che si sono viste recentemente in occasione di incidenti e tragedie.

Venerdì 14 giugno Avis Vimercate organizza un concerto jazz con la “Swingtime Big Band”, formazione composta da 20 elementi diretti dal Maestro Alberto Caiani. Vocalist, Michela Tantimonaco. Lo spettacolo (a ingresso libero) si svolgerà alle ore 21 in Piazza Linificio, all’aperto. In caso di pioggia il concerto di terrà presso il TeatrOreno (Via Madonna 14).

Doppio appuntamento per sabato 15 giugno. Avis Giussano sarà impegnata nella tradizionale “BiciclettAido“, in fattiva collaborazione con la locale Aido. Pronta al via l’11° biciclettata notturna non competitiva, aperta a tutti con qualsiasi tipo di bicicletta. Iscrizioni prima della partenza, ritrovo alle 19.45 in via Giordano, a Birone di Giussano.

Sempre sabato 15 giugno, Avis Nova Milanese sarà partner nell’organizzazione della “Cena con l’arte”, un appuntamento “in bianco” organizzato in occasione del 60° Premio Bice Bugatti Segantini. In Villa Brivio (Piazzetta Vertua Prinetti) a partire dalle 19.30, tutti potranno unirsi alla serata “total white” portando con sé l’occorrente per apparecchiare la tavola (tovaglia e piatti rigorosamente bianchi), così come il cibo e le bevande. Abbigliamento di conseguenza, rigorosamente candido.

Qualche giorno di attesa e poi sarà festa anche per Avis Briosco, dove sabato 22 giugno è in programma lo spettacolo “Dona ridendo, ridi donando”. Frutto dell’amichevole collaborazione tra Avis e i comici di “Zelig” e “Colorado”, il rodato spettacolo mescola risate e sensibilizzazione alla solidarietà. Protagonisti sul palco della Sala Polifunzionale dell’Oratorio San Luigi (Via Beato Angelico 6) saranno Claudio Batta, Giancarlo Barbara e Steve Vogogna. Ingresso gratuito, inizio spettacolo ore 21.

