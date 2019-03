Giornata mondiale dell’acqua 2019, tutte le iniziative in programma a Cesano Maderno.

Giornata mondiale dell’acqua

In occasione del 22 marzo, Giornata mondiale dell’acqua, sabato 23 marzo, alle 15, alla casetta dell’acqua di Molinello, l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno organizza un evento in collaborazione con Agenzia Innova21 e Brianzacque. L’iniziativa affronterà il tema dell’acqua da molteplici punti di vista e inviterà i cittadini a riflettere sul tema della qualità dell’acqua che beviamo, sugli sprechi e sui rischi connessi ai fiumi e torrenti del nostro territorio.

Inaugurata la casetta dell’acqua

L’evento si aprirà con l’inaugurazione ufficiale della casetta attivata poche settimane fa da Brianzacque su richiesta della Giunta del sindaco Maurilio Longhin tra via Molino Arese e via Monte Generoso. Si tratta del secondo distributore automatico in città, dopo quello alla Sacra Famiglia. I volontari della Protezione civile comunale affronteranno il tema delle esondazioni e degli allagamenti e rimarranno a disposizione per fornire informazioni sulle pratiche di prevenzione e autoprotezione dal rischio idraulico. Inoltre, sarà possibile visitare la mostra “Nessuno sprechi” realizzata dagli studenti dell’istituto Majorana per far riflettere sull’uso dell’acqua e incentivare l’adozione di comportamenti più responsabili e sostenibili.