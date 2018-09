Atletica, pallavolo, arti marziali e tanto altro: le associazioni sportive di Seregno si mettono in mostra con due giornate di eventi non stop in città.

Le attività si svolgeranno in piazza Martiri, Risorgimento e al Parco della Porada

Sabato 8 e domenica 9 settembre si terrà infatti la 16esima edizione delle “Giornate Sportive Seregnesi”. Si tratta della tradizionale manifestazione organizzata dal Comune per avvicinare i cittadini alle discipline sportive che le associazioni del territorio offrono alla città. Il “Villaggio dello Sport” avrà due location in cui bambini, giovani e adulti potranno partecipare a dimostrazioni di pattinaggio, pallavolo, basket, arti marziali, atletica, sci e tanto altro. Si parte sabato in piazza Martiri della Libertà e piazza Risorgimento dalle 9.30 alle 19; domenica al Parco 2 giugno alla Porada (zona galeone) dalle 9 alle 19.

24 associazioni sportive in vetrina

Ecco le società sportive presenti: Seregno Hockey 2012, Basket Seregno, Salus Ginnastica, Majestic Volley, Sci Club Snow Time, Arbitri, G23 Pattinaggio, 2008 Lazzaretto Pallavolo, No Standing, Basket S. Rocco 2013, U.S. Lombarda Boxe, Sakura, 5 Cerchi, Tennis Club, Centro Cultura Sport, Tennis Erreci Progetto, Mirò Dance, Movit, Academy Musical Arts, Nuoto Club Seregno, Seishin-Do, Seregno Rugby, Spartan Warriors, G.S. Camosci.