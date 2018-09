Giovane ciclista rovina al suolo a Giussano. Il ragazzo è stato soccorso a Paina, lungo viale Lario.

Giovane ciclista al suolo

E’ caduto dalla sua bicicletta mentre percorreva viale Lario. E’ successo oggi, sabato, alle 17, in viale Lario. Protagonista un 13enne di origini straniere. La Croce Bianca di Giussano è stata allertata in codice giallo. Fortunatamente, dopo le prime cure, le condizioni del giovane sono migliorate e il codice è stato declassato in un più rassicurante verde.