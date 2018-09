Giovani Democratici Meda, il nuovo segretario è la lentatese Giada Nardozza. Ha raccolto il testimone di Daniel Piron.

Passaggio di consegne nella segreteria dei Giovani Democratici Meda

Passaggio di consegne nella segreteria dei Giovani Democratici Meda. Ieri sera, alla presenza della maggior parte degli iscritti e del segretario dei Giovani Democratici Monza e Brianza Daniele Valli, si è tenuto il congresso del circolo, che riunisce iscritti dei Comuni di Meda, Lentate sul Seveso, Barlassina e Seveso. Il segretario uscente Daniel Piron, dopo la relazione di fine mandato, ha passato il testimone a Giada Nardozza, 25enne residente a Lentate sul Seveso, dove ricopre anche il ruolo di consigliere comunale del Pd. Al termine delle votazioni la scelta è ricaduta su di lei.

“Spero di arruolare e formare nuovi giovani”

Dopo aver ringraziato Piron, “segretario serio e tenace che ha guidato il circolo negli ultimi tre anni attraverso la difficoltà di una diminuzione degli iscritti e dei partecipanti alle riunioni a causa di motivi diversi e non da lui dipesi”, ha annunciato che la sua segreteria “sarà più di transizione tecnica che di pieno impegno politico, nell’attesa che possa nascere un nuovo leader giovane, fresco e competente per rilanciare i lavori di questa piccola ma unita comunità”. La speranza è quindi quella di “arruolare” e formare nuovi giovani.

Parola chiave: sinergia

La parola chiave sarà sinergia: la collaborazione tra gli iscritti e tra i Circoli di tutti i Comuni rappresentati sarà fondamentale per reclutare nuove leve e promuovere i progetti. “La mia segreteria sarà focalizzata in primo luogo sull’allargamento delle nostre forze, sulla crescita quantitativa e qualitativa delle nostre risorse umane – ha aggiunto Nardozza – Vorrei che puntassimo sull’autoformazione e sulla formazione politico-amministrativa di più giovani possibile: un ruolo strategico lo gioca il serbatoio delle secondarie di secondo grado che si trovano nel Comune di Meda, ma lavorando tramite l’informazione e l’organizzazione di eventi ed incontri auspico si possano raccogliere consensi e collaboratori anche negli altri Comuni che questo circolo rappresenta”. Sarà strategica la sinergia tra i diversi Circoli, “tramite noi Giovani Democratici e i rappresentanti a noi amici all’interno delle istituzioni, per promuovere progetti di sviluppo e cura della società e portare a casa piccoli o grandi risultati, a partire dalla nostra realtà locale”.