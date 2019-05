Giussanesi al Mutua Madrid Open per tifare Fognini.

Circolo Tennis Giussano in trasferta

Giussanesi al Mutua Madrid Open per tifare Fognini. Sono volati a Madrid per seguire il Mutua Madrid Open 2019, ma soprattutto per tifare Fabio Fognini.

Un gruppo di soci del Circolo Tennis di Giussano, anche quest’anno, non ha voluto perdersi l’evento e ben organizzati, con tanto di tricolore si sono piazzati negli spalti per seguire il torneo ATP 1000, nel quale gioca anche il nostro tennista italiano.

I giussanesi, mercoledì, sono anche riusciti ad avvicinare il campione e a farsi firmare la bandiera, una grandissima gioia per tutti gli appassionati di tennis. Il grande tifo però non è bastato: Fognini è infatti stato eliminato dagli ottavi di finale.

Momenti da incorniciare per tutta la delegazione giussanese, immortalata con foto e video a ricordo dello speciale incontro.