Giussano, 200.000 euro per il cablaggio in Municipio.

Nuove tecnologie

Più di 50km di cavi, per il cablaggio di tutto l’edificio comunale. In questi giorni, per i corridoi del municipio si vedono squadre di operai al lavoro con grosse bobine di cavi verdi che serviranno per collegare in modo più efficiente e veloce le telecomunicazioni e l’ informatica, collegando gli impianti di tutti gli uffici e locali, con l’interconnessione all’interno dell’ edificio di una vera e propria rete. Una operazione che guarda al futuro che costerà all’Amministrazione pubblica 200.000 euro, ma che permetterà un sistema di rete all’avanguardia e moderno.