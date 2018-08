La comunità San Paolo si prepara ad accogliere le reliquie di San Giovanni Paolo II. Un evento dal grande valore spirituale che riunirà i fedeli giussanesi in preghiera da venerdì 7 a domenica 9 settembre.

Le reliquie saranno accolte venerdì 7 settembre

L’arrivo delle reliquie è previsto per le 20,30 di venerdì 7 settembre, sul sagrato della Basilica. A seguire la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Roberto Busti, vescovo emerito di Mantova.

Sabato le porte dell’edificio sacro di via Alberto da Giussano apriranno presto, alle 6. Alle 8,30 le lodi mattutine e alle 9 la messa celebrata da don Giovanni Re. Nel pomeriggio il rosario (alle 17), la messa vigiliare presieduta da don Marco Zappa (alle 18). Alle 21, un momento dedicato ai ragazzi. La veglia per i giovani guidata da don Luciano Angaroni, vicario episcopale di zona.

Per tutto il giorno, inoltre, sarà possibile confessarsi.

Sabato la Basilica resterà aperta tutta la notte

Sabato la Basilica resterà aperta senza sosta per la venerazione delle reliquie.

Domenica 9 ci si preparerà alla partenza delle reliquie per Besana con le lodi mattutine (alle 8), le Eucarestie delle 8.30, 10 e 11,30, i vespri delle 16.

In serata, alle 21, i protagonisti della fiaccolata da Sassello varcheranno l’ingresso dell’oratorio di Robbiano. Dove è previsto anche lo spettacolo pirotecnico da non perdere. Come la mostra «Giovanni Paolo II: il Papa che ha cambiato la storia», allestita in Basilica.