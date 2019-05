Giussano, Antonio Rossi e Martina Cambiaghi in città per il candidato Marco Citterio.

Visita ai centri sportivi

Giussano, Antonio Rossi e Martina Cambiaghi in città per il candidato Marco Citterio. Venerdì mattina, sono arrivati Martina Cambiaghi, assessore Regionale Sport e Giovani e Antonio Rossi sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi, per visitare alcune strutture sportive e parlare con le società sportive del territorio. Un’occasione anche per comprendere i problemi e valutare le opportunità percorribili a livello comunale e regionale. Insieme a Citterio i due ospiti hanno fatto tappa ai campi del centro Boffi a Paina. Hanno anche incontrato i ragazzi della Vis Nova, fatto un giro sulla pista di atletica e tirato qualche tiro a canestro con i bambini del basket.