Giussano, assemblea dei giovani padani e nomina del nuovo coordinatore provinciale.

Assemblea dei giovani leghisti

Giussano, assemblea dei giovani padani e nomina del nuovo coordinatore provinciale. «Fieri, uniti, giovani» con questo slogan la Lega Giovani della Brianza si è riunita in sala consiliare, sabato pomeriggio. Si è tenuta infatti in città l’assemblea per la nomina del nuovo coordinatore provinciale, carica che è andata a Matteo Lando 25 anni di Lissone. Il congresso dei giovani padani ha così sancito ufficialmente il cambio della guida del gruppo di Monza e Brianza dopo i 6 anni in cui il besanese Alessandro Corbetta ne è stato responsabile.