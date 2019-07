Giussano, aumenta la tassa rifiuti. Bolletta più cara dal prossimo anno.

«Abbiamo calcolato un aumento di 77.000 euro sulla tassa per lo smaltimento rifiuti a causa del maggior costo del servizio – spiega l’assessore al Bilancio Paola Ceppi – abbiamo 52.000 euro in più di costi e 25.000 euro di minor introito, dovuti al fatto che la Cina compra meno i nostri rifiuti. Tutto ciò si traduce inevitabilmente in un ritocco nelle tariffe che si aggira tra il due e tre per cento. Già l’anno scorso c’erano stati aumenti e anche per il prossimo ci dovremo adeguare ad una situazione che abbiamo comunque ereditato».

Proprio in questi giorni l’assessore sta rivedendo il bilancio anche in vista del Consiglio comunale che si terrà domani mercoledì 24 luglio, durante il quale saranno presentati alcune variazioni e assestamenti.