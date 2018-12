Giussano, ballerini della MC Group Dancing School al super show della Nike.

Evento internazionale

Giussano, ballerini della MC Group Dancing School allo show della Nike. I ragazzi della scuola di danza di Michela Cerrone, protagonisti ad un grande evento internazionale della Nike.

Dal 28 al 30 novembre i ballerini della ssd MC Group Dancing School hanno lavorato per il famoso brand sportivo mondiale Nike in Olanda, a Utrecht, in occasione dell’evento «All Star Event Nike Emea» svoltosi per 2.000 dipendenti presenti, ai quali si sono aggiunti altri 20.000 in streaming.

La crew brianzola ha lavorato insieme ad altre quattro crew europee provenienti da Berlino, Londra, Parigi e Istanbul.

A farsi onore sul palcoscenico la crew «Original Sin», vincitori italiani Hip Hop international e semifinalisti a Las Vegas nel 2016. Le coreografie sono state curate da Michela Cerrone, nata e residente a Giussano, che oltre a dirigere, ha anche ballato con Vincenzo Gallone di Giussano, Luca Mariani di Mariano Comense, Irene Vacca di Lecco, Sasha Cortimiglia Riva di Lecco.