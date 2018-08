Giussano, consiglieri al mare, salta la seduta del 17 agosto.

Aula deserta

Giussano, consiglieri al mare, salta la seduta del 17 agosto. Assenti perchè in vacanza.

Consiglio comunale deserto, venerdì pomeriggio. Banchi vuoti dalla parte della maggioranza, ma sedie più piene del solito, in sala: una quindicina infatti i cittadini presenti in aula, a sostenere le opposizioni.

All’appello della seduta fissata alle 17.30, hanno risposto davvero in pochi: c’erano quattro consiglieri di minoranza (Emanuela Beacco, Stefano Tagliabue, Ettore Trezzi e Luigi Stagno) e un solo consigliere di maggioranza (Vincenzo Zappino), oltre al presidente del consiglio Pierluigi Elli.

Presenti poi in aula, il vicesindaco Emilio Nespoli e l’assessore all’urbanistica Erminia Gariboldi. Troppo pochi per raggiungere il numero legale.

Il rinvio

Il presidente dopo il primo appello, ha dovuto attendere un’ora – nel rispetto del regolamento comunale – per rifare l’appello e constatare che anche alla seconda convocazione i consiglieri presenti erano solo sei, un numero troppo esiguo per proseguire la seduta. Da qui la decisione di sospendere e rimandare il Consiglio al 31 agosto.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA IL 21 AGOSTO, IL SERVIZIO COMPLETO, con COMMENTI E PRESE DI POSIZIONE.