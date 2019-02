Giussano controllo velocità per le strade della città: in via Furlanelli, via Cavour e via Catalani.

Automobilisti attenzione

Giussano controllo velocità in via Furlanelli, via Cavour e via Catalani. Novità in vista, per le strade di Giussano. A breve, è previsto l’avvio di una nuova iniziativa sperimentale finalizzata al contenimento dei rischi legati alla circolazione stradale, con particolare riferimento alla velocità elevata che ancora oggi rappresenta purtroppo una delle principali concause degli incidenti stradali.

La sperimentazione

L’Amministrazione comunale sperimenterà il sistema di prevenzione e controllo delle velocità «VeloCity», in alcuni dei punti più critici della città: in via Catalani a Birone, via Furlanelli a Robbiano, e via Cavour in zona centro. Su queste arterie, infatti, un monitoraggio preventivo del traffico ha evidenziato come la maggioranza degli utenti non rispetti i limiti urbani, con punte massime di velocità ben oltre i 100 km orari in centro urbano. Automobilisti quindi, attenzione!