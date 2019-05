Giussano, elezioni amministrative 2019: Stefano Viganò presenta le sue due liste.

Giussano, elezioni amministrative 2019: Stefano Viganò presenta le sue due liste. Prima è toccato alla lista «Servire Giussano» e il giorno dopo a quella del Partito Democratico: il candidato del Centrosinistra Stefano Viganò, ha ufficialmente presentato le sue squadre, in villa Mazenta, il 2 e 3 maggio e aperto la campagna elettorale.

Due gruppi in parte già consolidati, che in questi cinque anni di mandato hanno avuto modo di crescere e rinnovarsi.

Il candidato Viganò

«Le due liste che sostengono la mia candidatura rappresentano un gruppo di persone che provengono dalla società civile e dal mondo dell’associazionismo che hanno deciso di mettere le loro competenze e professionalità al servizio della città – ribadisce Viganò – non sono dei politici di professione, ma vogliono il bene della città».

