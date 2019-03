Giussano: Fabrizio Sala in città, per il tour tra le eccellenze imprenditoriali lombarde. Visita due storiche aziende della pelletteria

Tour delle eccellenze imprenditoriali lombarde

Il vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala ha visitato ieri, mercoledì 20 marzo, le aziende Rossi Pelletteria e Calzaturificio Romano Martegani di Giussano, in occasione del tour delle eccellenze imprenditoriali lombarde che da mesi sta realizzando. Presenti alla visita la presidente del Parco Valle Lambro Eleonora Frigerio e il consigliere comunale di Giussano Adriano Corigliano.

“Arte, tradizione e innovazione i fattori che ci rendono grandi e che sono perfettamente racchiusi nella storia di queste imprese – ha detto Fabrizio Sala – “Eccellenze che il mondo ci invidia e che vogliamo promuovere anche all’estero per vincere la sfida della competitività a livello internazionale” ha concluso.

Grande entusiasmo ha dimostrato anche la presidente del Parco Valle Lambro.

“Siamo orgogliosi di incontrare le nostre realtà imprenditoriali che, grazie allo spirito di sacrificio e al lavoro quotidiano, fanno di questo territorio un’eccellenza unica” – ha detto Eleonora Frigerio- “La laboriosità brianzola è un marchio di fabbrica di cui tutti dobbiamo andare fieri”.

Fiero poi, Corigliano: “È un orgoglio per la nostra città avere delle realtà che puntano sull’eccellenza grazie al lavoro delle loro mani e del loro ingegno. Persone che con la loro creatività riescono ad offrire prodotti di alta qualità, una garanzia per il cliente” – ha aggiunto il consigliere capogruppo di Forza Italia.

Prima tappa Pelletteria Rossi

Nella prima tappa la delegazione ha visitato la Pelletteria Rossi di Giussano accolta dal proprietario Marco Rossi. Da questa realtà è recentemente nato il marchio di pelletteria “Marchetti Uomo” totalmente Made in Italy.

Seconda tappa, Calzaturificio Romano Martegani

Il tour si è concluso nel laboratorio del Calzaturificio Romano Martegani dei fratelli Aldo e Giancarlo Corti. Le loro scarpe, rigorosamente realizzate e mano, sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo.