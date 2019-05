Giussano, faccia a faccia tra i candidati sindaci. FOTO e VIDEO.

Venerdì sera in sala consiliare

Giussano, faccia a faccia tra i candidati sindaci. Grande partecipazione alla serata organizzata, venerdì 10 maggio, dal Giornale di Carate, in sala consiliare, per conoscere meglio i tre candidati sindaci – Marco Citterio, Luigi Stagno e Stefano Viganò – e consentire agli aspiranti sindaci di conquistare consensi in vista dell’appuntamento alle urne del 26 maggio.

I temi affrontati

Dopo la presentazione di ciascuno, i candidati hanno risposto alle domande preparate dalla redazione e ad alcune sorteggiate tra il pubblico. Pgt, Residenza Amica, centro sportivo Boffi a Paina, riqualificazione del laghetto, tasse, videoriprese dei consigli, question time, sportello comunale per le attività e imprese: sono queste alcune delle questioni affrontate da Citterio, Stagno e Viganò. Diverse anche gli spunti che i cittadini hanno voluto proporre ai tre giussanesi in corsa per la carica di primo cittadino. Dal pubblico sono infatti arrivate domande relative alla Ztl in centro, sulla sicurezza e una maggiore attenzione ai fenomeni di spaccio, sia in zona Cascina Costa, sia al laghetto, ma sono state poste anche domande sugli interventi previsti in biblioteca e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Lo scambio dei doni

In chiusura di serata, prima dell’appello al voto e della previsione della percentuale di voto, che ciascun candidato otterrà, c’è stato anche un divertente momento durante il quale Citterio, Stagno e Viganò si sono scambiati dei regali.

IL SERVIZIO COMPETO SUL GIORNALE DI CARATE MARTEDì 14 maggio