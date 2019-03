Giussano, gare sci e premiazioni per gli studenti delle medie.

Sport e scuola

Giussano, gare sci e premiazioni per gli studenti delle medie. Si è concluso, lo scorso weekend, il corso di sci dei ragazzi delle medie di Giussano che si è svolto presso gli impianti di Bobbio. Questa la classifica dei vincitori della manifestazione finale che ha visto gli alunni giussanesi confrontarsi in una gara all’ultimo sprint.

Per le classi prime, si è piazzata al primo posto della classifica femminile Solomia Chrneha, al secondo posto Sofia Rabbolini, terza Claudia Formica. Sul podio maschile si sono invece piazzati Thomas Maraffa, Federico Pagano, Thomas Donadio. Per le seconde e terze femminili sono saliti sul podio Aurora Nespoli, seguita da Laura Viganò e Arianna Misiti. La classifica maschile ha invece premiato (classi seconde e terze), Lorenzo lavazza, Pietro Bizzozzero, Daniele Politi.