Giussano, i bambini dell’asilo di Birone festeggiano la maestra.

In settimana

Giussano, i bambini dell’asilo di Birone festeggiano la maestra. Settimana davvero speciale, quella appena passata, per i bambini della scuola dell’infanzia di Birone.

Gli alunni, mercoledì 4 dicembre, hanno festeggiato la laurea della maestra Martina Galimberti, che si occupa dei piccoli della sezione gialla. L’insegnante è diventata dottoressa con il massimo dei voti e ha ricevuto complimenti e fiori dai suoi alunni. Una bella emozione per tutti condivisa in una mattinata di festa.