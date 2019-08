Giussano, i vincitori del torneo di bocce Aido.

Giussano, i vincitori del torneo di bocce Aido. Si sono chiusi con una buona partecipazione i tornei di bocce Aido, una tradizione che si rinnova ogni anno, quest’anno però ancora più importante considerato l’anno celebrativo dell’associazione che ha festeggiato i 40 anni di fondazione. La sfida a bocce, iniziata il 17 luglio, è terminata pochi giorni fa, il 29 luglio.

Le gare, molto seguite e «agguerrite» si sono disputate presso la Bocciofila «Il parco» di Carate Brianza, grazie al lavoro organizzativo della bocciofila padrona di casa con la collaborazione della bocciofila di Veduggio, la bocciofila Longoni di Paina e l’Aido-Giussano.

Tante partite e occasioni per i giocatori di mettersi alla prova, che hanno portato a due classifiche.

I vincitori

Si è aggiudicato il 22° Trofeo Antonio Pedretti a.m. a coppie, Roberto Varenna (Giussano) e Mario Tetti (Oggiono). Al secondo posto, Davide Michele Davino e Antonio Stilo. Terzi, Domenico Damiano e Giuseppe Brambilla; quarti, Edoardo Colzani e Enzo Iorio.

Per la 7a Coppa Giancarlo Scanziani a.m., invece la coppa dei vincitori è stata alzata da Severino Paniforni e Cosimo Vergazzetta; secondi Ancilla Sarto e Roberto Varenna.