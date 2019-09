Giussano, il Cai Paina festeggia 35 anni di campeggio estivo a Ollomont

Estate in montagna

Trentacinque anni di campeggio a Ollomont con il Cai Paina: importante traguardo e grande festa, ad inizio agosto, per tante famiglie e giovani. Sono state ben 170 le persone che hanno partecipato alla festa promossa dal club painese per celebrare l’evento. Il campeggio a Ollomont (Val d’Aosta) è ormai una tradizione di lunga data e per celebrare degnamente il 35esimo è arrivato in montagna anche don Antonio Riva, paisese d’origine, che ha celebrato la messa. Al termine della cerimonia si è poi svolto un corteo aperto dalla Corpo Musicale Santa Margherita di Paina-Brugazzo con accompagnamento musicale fino al campeggio.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDì 27 AGOSTO, IL SERVIZIO COMPLETO