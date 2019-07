Giussano, il mitico prof di musica Caldarini va in pensione.

Grande festa alle medie per salutare lo storico prof

Giussano, il mitico prof di musica Caldarini va in pensione. Ha iniziato ad insegnare musica quando aveva 18 anni, alle elementari, poi nel 1978, è arrivato alle scuole medie «Alberto da Giussano» e vi è rimasto fino a qualche giorno fa, quando é andato in pensione. Più di 40 anni di servizio per il professor Daniele Caldarini, 63 anni, insegnante e musicista di lungo corso, diplomato al Conservatorio di Piacenza, una vera istituzione per studenti, colleghi e personale scolastico. Tutto il corpo docenti e il personale scolastico hanno voluto salutarlo e ringraziarlo con una grande festa.

Il prof Caldarini che vive a Nibionno, suona il piano è fa l’arrangiatore collaborando al Premio Tenco. Ma non solo: ha lavorato con Goran Kuzminac, cantautore, chitarrista e medico italiano di origine serba e arrangiato pezzi per Ranieri e Baccini.

