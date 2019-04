Giussano, l’associazione Arca onlus festeggia 30 anni di attività.

Dal 1989 impegnati con i malati terminali

Giussano, l’associazione Arca onlus festeggia 30 anni di attività. Il gruppo Arca che si occupa di assistenza all’hospice di Giussano, riunisce molti volontari della zona ed è molto attivo con tante iniziative a sostegno degli ospiti della struttura, delle famiglie dei malati e nella raccolta fondi, per finanziare eventi.

Il via ai festeggiamenti è iniziato, settimana scorsa con uno spettacolo teatrale, che ha avuto un grande successo.

Applausi a scena aperta e larga partecipazione di pubblico all’oratorio San Giovanni Bosco a Giussano, per la messa in scena di «…Nevica».

L’evento ha alzato il sipario sulle celebrazioni per il 30° di fondazione di Arca Onlus, che è tra le prime associazioni create in Italia ad occuparsi dei malati terminali.

La storia di Arca

Arca, nata nel dicembre del 1989 all’ospedale di Desio, da sempre si occupa di assistenza ai malati terminali. Con l’apertura dell’hospice ha trasferito il fulcro delle sue attività nel presidio ospedaliero di Giussano collaborando, con i suoi oltre 50 volontari, con l’equipe della struttura complessa di cure palliative sia all’interno della struttura ospedaliera, sia al domicilio.

«Ai nostri volontari va il ringraziamento per la loro dedizione e per l’umanità con la quale si rendono disponibili all’ascolto ed all’aiuto sia dei pazienti che dei loro familiari», ha voluto sottolineare il presidente Mario Caspani.

Le attività che i volontari svolgono sono infatti davvero tante: dall’accoglienza nella struttura, allo sportello rosa, aperto per aiutare le famiglie dopo l’addio al proprio caro, all’assistenza in reparto e all’organizzazione di tornei di burraco, banchetti informativi e di sensibilizzazione e momenti ricreativi.