Giussano, l’onorevole Nicola Molteni e il candidato del Centrodestra Marco Citterio incontrano i cittadini al mercato.

Questa mattina al mercato

Giussano, l’onorevole Nicola Molteni e il candidato Marco Citterio incontrano i cittadini al mercato. Campagna elettorale tra la gente, per salutare anziani e famiglie. Dopo una breve sosta al banchetto elettorale posizionato all’esterno del mercato, il sottosegretario all’Interno, che è arrivato in città poco dopo le 11, ha voluto fare un giro tra le bancarelle, dove si è fermato a chiacchierare con parecchie persone. Tante strette di mano e sorrisi e qualche selfie. Molteni è arrivato in città, per tirate la volata del candidato del Centrodestra Marco Citterio, che è sostenuto da cinque liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Educazione civica e Io rispetto Giussano.