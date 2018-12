Giussano, manifestazione pubblica contro le truffe. Sabato 15 dicembre.

L’iniziativa

Giussano, manifestazione pubblica contro le truffe. Sabato 15 dicembre. Per chiedere «pene più certe e severe» proprio contro le truffe.

Francesca Carrieri e Maria Rosa Amico, entrambe giussanesi ed entrambe vittime di truffa, saranno le capofila del corteo che si svolgerà sabato 15 dicembre.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, ed è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma soprattutto le istituzioni preposte su una tematica tanto sentita da parecchie famiglie.

Il manifesto

«Bisogna avere il coraggio! Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo, un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Niente cambia. Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti» si legge sui manifesti che saranno affissi in giro per la città.

La manifestazione inizierà alle 10, dal parchetto di via Donizetti – Via Toscanini, e si chiuderà in via Boito.

«Invitiamo la cittadinanza a partecipare», precisano le due portavoci.