Giussano, mostra dell’Avis per il 65esimo. Premiato il manifesto celebrativo.

Festa per gli avisini

Giussano, mostra dell’Avis per il 65esimo. Premiato il manifesto celebrativo. Proseguono i momenti di festa per gli avisini, che quest’anno sono al 65esimo anno di fondazione. L’iniziativa è stata anche l’occasione per rendere omaggio al lavoro creativo degli studenti del Liceo Artistico Modigliani che hanno realizzato alcuni manifesti celebrativi per lo speciale anniversario. I ragazzi delle classi 3G e 5G, hanno infatti partecipato al concorso «AVIS Giussano 65° anniversario» e domenica 12 maggio c’è stata la premiazione, per il migliore lavoro.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDì 21 MAGGIO IL SERVIZIO COMPLETO.