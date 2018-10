Giussano: nasce la prima squadra di calcio integrato grazie al Paina calcio 2004

La novità

Nasce a Paina, la prima squadra di calcio integrato, abbattendo ogni barriera e consentendo anche ai ragazzi disabili di giocare a pallone insieme agli altri compagni. Si realizza così il sogno di Stefano.

Stefano è un ragazzo disabile che ha un desiderio nel cuore: giocare a calcio in oratorio. Gioca a basket alla Briantea 84 ma quel desiderio li, quello di tornare in oratorio a giocare a calcio come quando era piccolino è da sempre chiuso in un cassetto.

E su questo desiderio, il presidente del Gs Paina 2004, Giacomo Crippa, ha iniziato a riflettere e a lavorare quest’ estate, insieme al gruppo sportivo. Sabato scorso, il desiderio è diventato realtà: è nata una nuova squadra in oratorio a Paina, quella del calcio integrato. «Si gioca in 8, 5 ragazzi normodotati più 3 ragazzi disabili, si gioca per includere, per fare rete e costruire amicizie; si gioca nei campionati del CSI Milano con altre realtà di Milano e Monza e Brianza che portano avanti questo progetto” ha spiegato il presidente.