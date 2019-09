Giussano, nominato il coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia. E’ Roberto Ceppi

Giussano, nominato il coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia. E’ Roberto Ceppi. Il circolo cittadino mercoledì 11 settembre ha eletto per acclamazione il nuovo coordinatore Roberto Ceppi, che ha subito annunciato un importante appuntamento per la città. «Sabato 26 ottobre portiamo a Giussano la Convention regionale di Fratelli d’Italia, denominata Aslan» ha spiegato Ceppi.

Un appuntamento importante, frutto del lavoro svolto in città dagli esponenti del partito. «Era naturale a seguito del buon risultato elettorale di Fratelli d’Italia fare l’edizione 2019 di Aslan a Giussano» ha commentato il coordinatore provinciale Rosario Mancino. Fratelli d’Italia è infatti rappresentata in Giunta e in consiglio con Paola Ceppi, assessore al bilancio, commercio ed attività produttive e Fabrizio Crippa, consigliere comunale.