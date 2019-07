Giussano, ossigenazione del laghetto per salvare i pesci.

Protezione civile

Giussano, ossigenazione del laghetto per salvare i pesci. Sabato mattina un gruppo di volontari della Protezione civile è intervenuta nell’area di via Viganò con alcune pompe e attrezzature adatte per dare ossigeno all’acqua ed evitare che i pesci possano morire. Un’operazione che si ripete praticamente ogni anno proprio in questo periodo particolarmente caldo e pericoloso per la «salute» della fauna ittica.

Oltre alla squadra giussanese hanno collaborato alle operazioni i gruppi del comune di Carate Brianza, Veduggio Renate, Triuggio, impegnate per tutta la mattina di sabato.