Giussano, Pisapia scalda il popolo Pd. In città per tirare la volata di Stefano Viganò.

L’ex sindaco di Milano ospite in città

Giussano, Pisapia scalda il popolo Pd. In città per tirare la volata del candidato sindaco Stefano Viganò. La sfida dell’Europa e la sfida della città, diverse eppure unite da un unico filo rosso: la radice della buona politica.

Un big nazionale, l’ex sindaco di Milano ora capolista Pd nel Nord Ovest alle elezioni europee, Giuliano Pisapia, è sceso in città per «tirare la volata» al candidato sindaco del centrosinistra giussanese alle elezioni amministrative, il democratico Stefano Viganò.

Lo ha fatto venerdì sera, in una sala consiliare gremita, incontrando militanti e simpatizzanti.

