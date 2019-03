Giussano, piscina gratis per la festa del papà.

L’iniziativa

Giussano, ingresso gratis in piscina per festeggiare i papà. Domani, domenica 17 marzo, dalle 14 alle 18.30 sarà possibile nuotare gratuitamente nella piscina comunale di via Conciliazione. L’iniziativa è stata pensata per fare un regalo speciale ai propri papà. Sarà anche un’occasione per giocare insieme, divertirsi con l’animazione e ricevere qualche particolare sorpresa.