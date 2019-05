Giussano, più di 5000 iscritti alla 43esima Via vai – Io corro con Giovanni.

La manifestazione dei record

Obiettivo raggiunto ed abbondantemente superato, anche quest'anno. La fatidica soglia di 5000 tagliandi venduti lo scorso anno, che già sembrava straordinaria è stata nuovamente superata.

Domenica, alla 43esima Via Vai, ottava edizione anche di Io corro con Giovanni, c’erano 5028 persone (nel 2018, erano 5002).

Nonostante la brutta giornata di pioggia, la risposta dei giussanesi e non solo, è stata straordinaria. Soddisfatto il presidente dell’associazione, Gilberto Colombo: ” Siamo riusciti a raccogliere ben 19.000 euro frutto della vendita di 5028 braccialetti della corsa, un risultato straordinario, ne siamo felicissimi e ringraziamo tutti”.