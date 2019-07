Giussano, Poste: chiusure estive in agosto

Uffici in ferie

Giussano, Poste: chiusure estive in agosto. Qualche giorno di stop per gli uffici postali, il prossimo mese. Quello Centrale di via de Gasperi sarà chiuso al pubblico il 17 agosto, mentre quello di Birone, in via Catalani, sarà fermo dall’8 al 10 agosto e dal 17 al 20 agosto. Chiusure anche nell’ufficio di Paina: dal 20 al 23 luglio e dal 27 al 30 luglio. Inevitabile dunque qualche disagio per i cittadini.