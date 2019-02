Giussano, pranzo di famiglia per i cugini Corti.

Reunion alla baita degli alpini

Giussano, pranzo di famiglia per i cugini Corti. A un anno dalla prima rimpatriata la famiglia si concede il bis. Stesso giorno, stesso luogo – la Baita degli Alpini – e stesse persone: i cugini Corti discendenti di Carlo Corti, classe 1893. L’anno scorso si sono trovati per la prima volta, ed erano in 32, con la promessa di non farlo rimanere un evento unico, e così è stato: domenica 24 febbraio, la reunion, tra tanta allegria ed emozione.

Purtroppo il gruppo di cugini, nel corso dell’anno passato, ha perso zia Bambina e zia Maria, l’ultima figlia e l’ultima nuora di Carlo Corti, ma sono nati tre nuovi nipotini: Diego, Samuele e Dalila. La famiglia si allarga sempre più e la “cuginanza” cresce.

Il pranzo di domenica è stato però anche l’occasione per festeggiare un compleanno speciale: Anna e Giovanni, gemelli classe 1949, hanno compiuto i 70 anni.