Giussano, primo raduno di Bolognesi, in villa Sartirana.

Cani nel parco

Giussano, primo raduno di Bolognesi, in villa Sartirana. Lorena Elli, si è avvicinata a questa razza di cani nel 2011 con Pimpa, la loro prima cagnolina. Da lì in poi è stato tutto un crescendo, con altri cuccioli e con diverse esposizioni canine fino ad arrivare a diventare un’allevatrice riconosciuta Enci Fci e a dedicarsi al suo allevamento di «bolognesi» in via Pontida, sogno che ha coronato nel 2016. Lo scorso weekend, ha organizzato in città, il primo raduno di cani bolognesi, al quale hanno partecipato una trentina di persone con i loro amici a quattro zampe provenienti da Venezia, Imperia, Bologna, Torino e Brescia.

