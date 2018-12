Giussano, recite di Natale all’ asilo Immacolata e al Proserpio.

Spettacoli a scuola

Giussano, recite di Natale all’ asilo Immacolata e al Proserpio. Settimana piena di impegni per i bambini delle scuole materne, impegnati sul palcoscenico con gli spettacoli di fine anno. Doppia recita per i piccoli dell’asilo di Birone, che prima si sono esibiti su due turni, martedì e mercoledì, portando in scena la storia del quarto re magio che incontra i tre re magi e li segue per arrivare insieme alla grotta da Gesù.

Doppio appuntamento anche alla scuola materna “Proserpio”. Oltre allo spettacolo per i genitori, c’è stata infatti, un’anteprima dedicata ai nonni. Il tradizionale appuntamento ha visto come protagonisti i piccoli, i mezzani e i grandi impegnati nello spettacolo dal titolo «Un magico Natale in fattoria» che si è svolto venerdì sera alla presenza dei genitori e dei bambini, delle insegnanti e del parroco.

