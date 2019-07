Giussano, revoca degli arresti domiciliari all’ex sindaco Gian Paolo Riva

Corruzione e abuso di ufficio

Gian Paolo Riva, ex sindaco di Giussano è di nuovo libero. Giovedì 25 luglio gli sono stati revocati gli arresti domiciliari. Il provvedimento di misura cautelare era scattato il 7 maggio e da allora all’ex primo cittadino è stato vietato di allontanarsi dalla propria abitazione e di vedere e parlare con nessuno, che non siano conviventi o a chi lo assiste.

L’avvocato

«Riva è stato uno dei primi ad ottenere la revoca dei domiciliari – ha commentato il suo avvocato Lorenzo Bertacco – prima di lui è toccato a Pietro Altitonante. Ora aspetteremo che il procedimento vada avanti e che proseguano le indagini».

Gian Paolo Riva, architetto e primo cittadino dal 2009 al 2014 in quota Pdl, è accusato di corruzione e abuso di ufficio. Il giussanese è rimasto coinvolto nell’inchiesta, che ha portato all’arresto, in carcere e ai domiciliari di ben 28 persone. Riva, funzionario di Amsa spa, in base alle accuse, si sarebbe attivato, in cambio di denaro e favori, per agevolare l’imprenditore Daniele D’Alfonso, amministratore unico di «Ecol Service s.r.l», interessato alle gare d’appalto Amsa e arrestato nell’ambito dell’indagine.