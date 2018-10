Giussano, Rosa d’oro all’Avis Giussano. Premiati i donatori.

Riconoscimenti

Giussano, rosa d’oro all’Avis Giussano. Domenica, a chiusura della messa per la festa della Madonna d’ottobre, il parroco don Sergio Stevan ha consegnato l’importante targa all’associazione, con grande gioia del presidente Avis, Emanuele Molteni.

Molteni, nei ringraziamenti, ha fissato il significato della splendida giornata, valorizzando il ruolo dei donatori e annunciando l’inizio delle celebrazioni per il 65° di fondazione che culmineranno in una grande festa nel prossimo giugno 2019.

La rosa d’oro, istituita nel 2014 è stata finora assegnata a Don Agostino Cerri, don Silvano Caccia, il dottor Daniele Colombo, alla Croce Bianca e ora agli avisini.