Istruzione

Giussano, servizio post scuola anche a Robbiano. Tutto pronto per l’apertura delle scuole, con qualche importante novità per alunni e famiglie.

Il Comune, anche per questo anno scolastico ha confermato l’attivazione del servizio pre-scuola in tutte le primarie degli istituti scolastici Don Beretta e Gabrio Piola. C’è però una novità per gli scolari di Robbiano. «Per il servizio di post-scuola, dedicato alle realtà a tempo pieno, quest’anno ci sarà una possibilità in più per gli studenti – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Sara Citterio – viste le richieste in aumento per la scuola di Robbiano, abbiamo deciso di attivare anche qui il post-scuola come scommessa per il futuro, dando così alle famiglie giussanesi un servizio che le aiuterà nella gestione quotidiana. Questo è un altro passo che la nostra amministrazione sta facendo per cercare di essere un aiuto concreto per i cittadini». Ad oggi l’unico plesso che risulta senza servizio post-scuola resta quindi Birone, «che è però anche la realtà scolastica primaria più piccola del nostro territorio».