Giussano, sfiorato super Enalotto da 190milioni di euro. Al bar Eden.

In via D’Azeglio al bar Eden

Ha sfiorato un super Enalotto da oltre 190milioni di euro, per l’esattezza 193,5 milioni, al momento il premio più alto al mondo, il più alto della storia: bastava un numero in più e per il cliente del bar Eden, in via D’Azeglio, dove è stata giocata la schedina, sarebbe stato il “colpaccio della vita”, diventando uno dei super miliardari italiani. Ma invece, grazie al 5 centrato, nel concorso di sabato, si dovrà accontentare di soli 30.268,22 euro.

Sicuramente una bella vincita, ma non tanto quanto sarebbe stata quella del 6 …

Grande sorpresa lunedì mattina per la titolare del bar, Lorena Brioschi e per il marito, che gestiscono anche la ricevitoria da 23 anni: «Peccato… per un solo numero non ha vinto il premio più alto della storia… – ha commentato Lorena – non sappiamo chi sia, non si è ancora presentato nessuno”

Il bar Eden non è nuovo alle vincite; poco prima di Pasqua un cliente fortunato di Giussano ha vinto la bella cifra di 100.000 euro sempre al super Enalotto, ma molto spesso capita di vincere in via D’azeglio, anche somme più modeste, ma sempre vincite…