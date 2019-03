Giussano, spettacolo su Leonardo alla primaria di Paina. In scena i ragazzi del Liceo Parini.

Scuola e teatro

Spettacolo teatrale su Leonardo, alla scuola primaria di Paina, giovedì scorso. Tutte le classi hanno assistito all’opera «Leonardo da Vinci e le nozze del Paradiso» messo in scena da alcuni ragazzi del Liceo Parini, che, nella settimana di alternanza scuola-lavoro hanno collaborato con la primaria all’interno del progetto annuale del plesso «Sulle orme di Leonardo, il genio che c’è in noi». Due infatti gli spettacoli (alle 11 e alle 14.30) per permettere a tutti i 350 alunni, di assistere alle scene.

La collaborazione tra i due ordini di scuola è stata molto positiva. «I ragazzi del Parini hanno dimostrato impegno e dedizione, i piccoli hanno goduto del teatro ed imparato alcune nozioni di storia e di Leonardo», hanno spiegato le maestre.