Giussano: studenti del Modigliani protagonisti alla mostra dello spazio AR_Lab.

L’evento

Giussano: studenti del Modigliani protagonisti alla mostra dello spazio AR_Lab. Grande partecipazione e successo all’evento organizzato venerdì 24 maggio nello spazio di Arredaesse a Carugo, dove i ragazzi del liceo artistico hanno presentato in una bella mostra di tutti i lavori realizzati per il laboratorio del progetto, della creatività e del design. La serata si è aperta con un happening con tutti gli studenti e le loro famiglie, durante il quale, oltre a visitare per la prima volta il nuovo allestimento di Ar_Lab, c’è stata la consegna dell’attestato di partecipazione per ognuno degli studenti. A seguire poi l’apertura della nuova mostra di ARGallery70. L’esposizione, pur riprendendo il tema dei ragazzi, «fra arte e design» ha avuto come focus l’omaggio a due grandi signore della moda e del design: Mila Schön e Maddalena de Padova. Oltre ad avere in esposizione diversi oggetti iconici del design italiano, c’era anche una collezione di pregiati abiti e vestiti della stilista milanese.

Alcune studentesse del Modigliani sono diventate modelle per una sera, sfilando, fra i visitatori della Galleria, indossando gli abiti della giovane stilista emergente milanese, Angela Ami.