Nei guai due fratelli

Giussano, studenti spacciatori: beccati due fratelli. E un 18enne di Triuggio. Giovedì sera sono finiti nei guai due fratelli di 19 anni e 15 anni, entrambi studenti e incensurati, residenti in città, beccati con diverse dosi di marijuana. I carabinieri della stazione di Giussano, al termine di accertamenti e controlli mirati hanno fermato in via Udine un ragazzo di 18 anni, residente a Triuggio, studente, incensurato, in possesso di una dose di marijuana del peso di 0,72 grammi che aveva poco prima acquistato al costo di 5 euro dall’amico 19enne.

La perquisizione

E’ scattata quindi la perquisizione domiciliare a casa del triuggese e durante i controlli i militari hanno trovato un barattolo in plastica, contenente marijuana per un peso lordo di 30 grammi. I carabinieri a questo punto, usciti dalla casa del 18enne, sono andati a Giussano, nella casa dei due fratelli per un’altra perquisizione domiciliare e qui hanno trovato dieci dosi di maijuana pel peso complessivo di 11,89 grammi, un sacchetto in cellophane all’interno del quale c’era altra droga per 5, 77 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Le conseguenze

Guai quindi per tutti e tre i ragazzi che sono stati deferiti in stato di libertà per possesso di droga e spaccio.