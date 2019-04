Giussano, super evento a CasaNostra: Fuori Fuori Salone

Venerdì 12 aprile

Giussano, super evento a CasaNostra: Fuori Fuori Salone. Nella settimana del Salone del Mobile, anche i ragazzi della struttura di via Milano, edificio confiscato alla criminalità organizzata, si mettono in gioco e propongono un evento da non perdere, che si unisce al design pensato in chiave «sociale» con oggetti e strumenti per sostenere il valore della diversità.

Nel corso dell’evento che prenderà il via alle 17, con l’apertura dello spazio expo, si svolgeranno diversi incontri e workshop con architetti ed esperti della comunicazione e sarà possibile vedere oggetti di design creati appositamente per Casonostra. I giussanesi avranno anche la possibilità di vedere la struttura, ormai finita.

Per partecipare al «Fuori fuori Salone» sarà sufficiente presentarsi con una tazzina di caffè, è questo il pass d’ingresso, pensato dagli organizzatori: una sorta di dono che servirà a costruire simbolicamente la comunità di Casanostra fatta di tante diversità.