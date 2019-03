Giussano, torna l’ arpaterapia all’ hospice. Due appuntamenti mensili.

Musica in reparto

Nuovo ciclo di «arpaterapia» all’hospice di Giussano: è in programma dal 29 marzo e si concluderà ad ottobre, con due appuntamenti musicali al mese.

I concerti sono organizzati e finanziati dall’associazione »ARCA- Volontari in Hospice», attiva a Giussano già da molti anni. Due le musiciste impegnate: Silvia Maserati e Teodora Cianferoni dell’associazione «Arpaterapia onlus».

Gli eventi musicali si terranno in parte nell’atrio del reparto e successivamente nelle camere dei pazienti che ne faranno richiesta.