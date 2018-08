Giussano, vietato parcheggiare tir in via Stradivari. Dopo le segnalazioni dei residenti, l’ordinanza.

L’ordinanza

Giussano, vietato parcheggiare tir in via Stradivari. Dopo le segnalazioni dei residenti, arriva l’ordinanza. Divieto di sosta per tir e autocarri, sia di giorno, sia di notte.

Dopo le numerose segnalazioni pervenute al Comune, con le quali i residenti della via hanno evidenziato una situazione di invivibilità e di disagio creato dagli autocarri in sosta, nel tratto compreso tra il palo della luce n. 1217 ed il n. 1220, è scattata l’ordinanza di divieto da mezzanotte fino alle 24 del giorno successivo, per la sosta prolungata degli autocarri che è fonte di disturbo per i residenti; i gas di scarico emessi, inoltre, sono particolarmente inquinanti e lesivi per la salute sia dal punto di vista acustico che atmosferico. Unica soluzione possibile, dunque, il divieto così da evitare il più possibile disturbo, inquinamento e disagio ai cittadini.

L’ordinanza è appena stata firmata dal dirigente Marco Raffaele Casati, ed è in vigore dal 22 agosto.