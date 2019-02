Quest’anno il Gruppo Alpini di Sovico festeggia 90 anni.

Gli Alpini festeggiano 90 anni

Una storia lunga 90 anni per il Gruppo Alpini. Il 2019 per le Penne Nere del paese sarà un anno importante ricco di celebrazioni in ricordo del 90esimo anno di fondazione avvenuta nel 1929. Dal primo capogruppo Carlo Malacrida il testimone passò al figlio Aldo, poi a Enrico Aliprandi, Annibale Frosio, Virginio Terruzzi, Edoardo Ferrario, Angelo Fumagalli, Erminio Mantegazza sino all’attuale Pier Paolo Gatti.

La festa del tesseramento

Il sodalizio, con i suoi attuali 45 soci, è sempre in prima fila nelle varie iniziative, dimostrando unità e solidità soprattutto nei momenti in cui è stato necessario rimboccarsi le maniche. Questa mattina, domenica 24 febbraio, si è svolta la festa del tesseramento, che apre un anno importante. La giornata è iniziata con la partecipazione alla Messa delle 9 per proseguire con l’alzabandiera presso la sede di viale Brianza. A seguire l’aperitivo con esibizione del coro «Laudamus Dominum» e pranzo sociale alla baita degli Alpini di Giussano. Tra le varie iniziative ricordiamo la conferenza «Gli Alpini in Russia», mostre fotografiche, per concludere il 29 settembre con la celebrazione del 90esimo di fondazione.