Gli scout di Cesano, Seveso e Limbiate al campo nazionale. Dal primo al tredici agosto, più di quattromila scout di tutta Italia si riuniranno a Vialfrè (Torino), per il campo nazionale del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani. I tredici giorni tra avventura, amicizia ed entusiasmo sono pensati per ragazzi tra i dodici e i sedici anni, accompagnati dai loro capi educatori. Anche gli scout del reparto Krakatoa (gruppo di Cesano), Nikola Tesla (gruppo di Limbiate) e Jonathan Livingston (gruppo di Seveso) della sezione di Cesano Maderno parteciperanno all’evento.

Anche don Luigi Ciotti farà tappa al campo

Gli scout di Cesano, Seveso e Limbiate saranno inseriti in uno dei tredici sotto campi allestiti. Il tema principale del campo sarà l’avventura, da vivere attraverso l’utilizzo degli strumenti e delle tecniche tipiche del metodo scout: aria aperta, servizio, espressione, fuochismo, nautica, orientamento, pionierismo e passeggiate nella natura, e molto altro. Al campo farà visita anche don Luigi Ciotti di Libera, per raccontare ai ragazzi che l’impegno personale di ciascuno di loro può contribuire a cambiare il mondo.

L’ultracentenario impegno del Cngei

Il Cngei, la più antica associazione scout d’Italia, è da oltre cento anni impegnato, con i suoi valori, a costruire un mondo migliore attraverso l’educazione di coloro che un giorno lo abiteranno: i giovani, futuri buoni cittadini del domani, in grado di compiere scelte autonome e responsabili, impegnati in prima persona per promuovere solidarietà, diritti universali, pace e tutela dell’ambiente.