Godiamoci il sole di oggi ma teniamo l’ombrello a portata di mano. Mercoledì il tempo si guasta e si apre una fase variabile.

Previsioni meteo Brianza

Parentesi soleggiata fino a domani in Brianza, così come su tutta la Lombardia. Il meteo si manterrà stabile con temperature massime anche in rialzo. Poi da mercoledì graduale peggioramento e ritorno della pioggia. Le temperature saranno nuovamente in diminuzione.

Di seguito le previsioni del Centro Meteo Lombardo per domani e per mercoledì.

Domani, martedì 9 aprile

al mattino poco nuvoloso sulla bassa pianura occidentale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul resto della regione con la possibilità di qualche breve rovescio su Prealpi, Bergamasca e zona Garda. Qualche debole nevicata sulle Alpi oltre 1700 metri. Nel pomeriggio prosegue una situazione instabile su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana centro-orientale con qualche breve e sporadico rovescio; più soleggiato sull’estremo ovest della regione. In serata poco nuvoloso sui settori occidentali, nuvoloso altrove con qualche breve piovasco in zona Garda e sulla pianura orientale.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19°C. Zero termico stabile e intorno a 2000 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili a tutte le quote con qualche rinforzo da est sui settori orientali.

Mercoledì 10 aprile 2019

Tempo Previsto: giornata spiccatamente instabile con alternanza di schiarite e piovaschi sulla pianura e nubi più compatte sulle Alpi con deboli nevicate oltre 1700/1900 metri. Maggiori dettagli spazio-temporali sui fenomeni nei prossimi aggiornamenti.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16°C. Zero termico stabile e intorno a 2000 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da nord/est a 1500 metri, moderati nord/orientali a 3000 metri.